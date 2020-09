Ieri (22 settembre) è stato recuperato il veicolo che si era ribaltato nel torrente di Fosciandora. La strada provinciale 46 è stata chiusa al traffico in entrata e in uscita, dalle 8,30 alle 10,30, proprio per consentire di svolgere i lavori Geonova Srl (foto di Davide Maniscalchi ).

Una brutta disavventura per un uomo di 33 anni che, per cause al vaglio dei carabinieri, è finito nel fiume riportando, fortunatamente, solo un trauma alla spalle.