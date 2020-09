Coronavirus, 21 nuovi casi in Lucchesia nelle ultime 24 ore

L’allarme coronavirus continua a non mollare la presa in Lucchesia. Sono 21 i nuovi casi riscontrati in provincia nelle ultime 24 ore.

Dei nuovi casi 15 riguardano il territorio della Versilia (7 Camaiore, 6 Viareggio, uno ciascuno Massarosa e Seravezza), cinque la Piana di Lucca (3 Lucca, 1 Altopascio e 1 Capannori) e uno la Valle del Serchio (a Barga).

Quanto al caso di Barga si tratta di una donna collegata ad un caso dei giorni scorsi. La donna comunque era già in isolamento fiduciario da alcuni giorni. La sindaca Caterina Campani raccomanda a tutta la popolazione di non abbassare la guardia ed il massimo rispetto delle misure anti covid-19. È invece sotto controllo la situazione relativa al caso di contagio dal coronavirus di una bambini alla scuola primaria di Barga. Il tampone effettuato nei giorni scorsi è risultato negativo. La classe frequentata dalla bambina, resta comunque per il momento a casa e l’attività didattica si svolge con la didattica a distanza.

In Toscana sono 14216 i casi di positività al coronavirus, 156 in più rispetto a ieri (76 identificati in corso di tracciamento e 80 da attività di screening). I nuovi casi sono lo 1,1% in più rispetto al totale del giorno precedente. L’età media dei 156 casi odierni è di 44 anni circa (il 24% ha meno di 26 anni, il 21% tra 26 e 40 anni, il 36% tra 41 e 65 anni, il 19% ha più di 65 anni) e, per quanto riguarda gli stati clinici, il 54% è risultato asintomatico, il 18% pauci-sintomatico.

Delle 156 positività odierne, 3 casi sono ricollegabili a rientri dall’estero. 1 caso è ricollegabile a rientri da altre regioni italiane (Trentino Alto Adige). Il 43% della casistica è un contatto collegato a un precedente caso.

I guariti crescono dello 0,5% e raggiungono quota 9907 (69,7% dei casi totali). I tamponi eseguiti hanno raggiunto quota 701.914, 7710 in più rispetto a ieri. Gli attualmente positivi sono oggi 3156, +3,3% rispetto a ieri. I ricoverati sono 119 (2 in meno rispetto a ieri), di cui 24 in terapia intensiva (stabili). Oggi non si registrano nuovi decessi.

Sono 4138 i casi complessivi ad oggi a Firenze (41 in più rispetto a ieri), 833 a Prato (6 in più), 996 a Pistoia (19 in più), 1500 a Massa (8 in più), 1773 a Lucca (21 in più), 1450 a Pisa (32 in più), 692 a Livorno (4 in più), 1106 ad Arezzo (11 in più), 595 a Siena (8 in più), 587 a Grosseto (6 in più). Sono 546 i casi positivi notificati in Toscana, ma residenti in altre regioni. Sono 66, quindi, i casi riscontrati oggi nell’Asl Centro, 65 nella Nord Ovest, 25 nella Sud est.

Complessivamente, 3037 persone sono in isolamento a casa, poiché presentano sintomi lievi che non richiedono cure ospedaliere o risultano prive di sintomi (104 in più rispetto a ieri, più 3,5%). Sono 5944 (223 in più rispetto a ieri, più 3,9%) le persone, anche loro isolate, in sorveglianza attiva, perché hanno avuto contatti con persone contagiate (Asl Centro 1764, Nord Ovest 3134, Sud Est 1046).

Le persone ricoverate nei posti letto dedicati ai pazienti Covid oggi sono complessivamente 119 (2 in meno rispetto a ieri, meno 1,7%), 24 in terapia intensiva (stabili rispetto a ieri).

Le persone complessivamente guarite sono 9907 (54 in più rispetto a ieri, più 0,5%): 224 persone clinicamente guarite (1 in meno rispetto a ieri, meno 0,4%), divenute cioè asintomatiche dopo aver presentato manifestazioni cliniche associate all’infezione e 9.683 (55 in più rispetto a ieri, più 0,6%) dichiarate guarite a tutti gli effetti, le cosiddette guarigioni virali, con doppio tampone negativo.