Covid-19, positivo un bambino di tre anni alla scuola dell’infanzia di Castelnuovo

Coronavirus, nuovo caso di contagio a scuola. È successo a Castelnuovo Garfagnana alla scuola dell’infanzia dove, comunica la Asl Toscana Nord Ovest, è risultato positivo al Covid-19 un bambino di tre anni.

Subito è iniziata l’attività di prevenzione e per precauzione, in attesa dei relativi tamponi, sono stati messi in quarantena 9 bambini, tre insegnanti e due operatori scolastici.

Sul tema è intervenuto anche il sindaco di Castelnuovo, Andrea Tagliasacchi, che ha rassicurato sull’attività della Asl e sulla rigida osservazione dei protocolli.