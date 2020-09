Piogge e temporali, l’allerta meteo diventa arancione

Il Centro Funzionale Regionale (Cfr) della Regione Toscana ha emesso oggi (24 settembre) un’allerta meteo di colore arancio a causa diabbondanti piogge e temporali e colpi di vento previsti nel corso delle prossime ore in tutta la Toscana e quindi anche sulla provincia di Lucca.

L’allerta arancio è articolata in modo multiforme: dalle 18 di oggi alle 3 di domani (25 settembre), per rischio idrogeologico sul reticolo idraulico minore e per temporali forti su gran parte del territorio provinciale: zone S1, S2, S3, e V corrispondenti, rispettivamente, al bacino del Serchio-Garfagnana-Lima, al bacino del Serchio di Lucca, al Serchio costa e alla Versilia.

Per la zona A4 (comuni di Capannori, Porcari, Montecarlo e Altopascio) l’allerta è sempre di livello arancio ma scatta dalle 21 di stasera fino alle 8 di domani.

L’allerta arancio per vento forte è indicata sul nostro territorio provinciale solo per la zona S3 (Serchio costa) dalle 13 alle 20 di domani.

Sempre la zona S3 (Serchio costa) ossia la zona di Viareggio è indicata per l’allerta meteo arancio per mareggiate dalle 13 di domani alle 20 di sabato.

Le previsioni meteo del Lamma riferiscono di un deciso peggioramento delle condizioni atmosferiche dal pomeriggio di oggi con piogge, rovesci e temporali sparsi in rapido avvicinamento dalla costa fino alle zone interne della Toscana. I fenomeni saranno accentuati in serata e nottata. Cumulati massimi fino a molto elevati sul nord-ovest, in particolari sui rilievi, fino ad elevati altrove.

Per ogni ulteriore informazione e per gli aggiornamenti della situazione: www.cfr.toscana.it e www.regione.toscana.it/allertameteo