Santini (Lega): “Topi all’istituto Galilei di Viareggio”

Topi all’istituto Galilei di Viareggio. È la segnalazione giunta al neo consigliere comunale della Lega a Viareggio, Alessandro Santini.

“Ricevo – dice – telefonate in continuo di studenti e genitori che allarmati chiedono spiegazioni per quanto sta avvenendo all’istituto superiore Galilei di Viareggio per la segnalazione precisa di numerosi topi. Chi di dovere intervenga, il sindaco di Viareggio si occupi subito di questo grave problema che sta allarmando studenti e famiglie. È inaccettabile che una scuola superiore, appena riaperta, dopo mesi, per il Covid, oggi si presenti ai ragazzi con queste aule e faccia trovare topi in classe e nei corridoi come denunciano numerosi studenti che mi hanno interpellato”.

“Segnalerò immediatamente – conclude – la situazione ai carabinieri di Viareggio e al commissariato“.