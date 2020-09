Spaccio di droga a Viareggio: due denunce e tre fogli di via

Spaccio di droga, due denunce e tre fogli di via.

Nella serata di ieri (23 settembre) gli uomini della squadra anticrimine del commissariato di Viareggio hanno provveduto a denunciare un 18enne di origine marocchina e un 39enne spezzino. Sono stati sorpresi in possesso, rispettivamente, di 5,6 grammi di cocaina e 3,3 di hashish, destinati allo spaccio.

Nello stesso servizio sono stati trovati anche quattro cittadini italiani in possesso di stupefacente per uso personale. Tre di loro, provenienti da diverse città, e già conosciuti per reati legati agli stupefacenti, saranno destinatari di fogli di via dal Comune di Viareggio.

Il servizio ha interessato la zona di Torre del Lago a Viareggio, dove la polizia monitora costantemente il fenomeno dello spaccio di stupefacenti, problematica molto sentita dai cittadini e, in più occasioni, segnalata con specifici esposti.

Il personale della squadra anticrimine, con servizi di osservazione e appostamenti, ha dato, ai cittadini, una risposta efficace, che non rimarrà isolata perché rimane alta l’attenzione della polizia sulla sicurezza e sulla prevenzione in ambito cittadino.