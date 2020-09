Come da previsioni il maltempo, in particolare la pioggia, sta colpendo duramente la provincia di Lucca (è in corso un’allerta arancione). Sotto lo sguardo attendo della protezione civile ci sono in particolare fiumi e canali.

Ma all’attenzione dei tecnici nella serata di oggi (25 settembre) c’è il cavalcavia di viale Europa che, fin dalle 22,3o circa, è stato chiuso in entrambi i sensi di marcia. Sul posto sono stati realizzati alcuni controlli.

Piccoli cedimenti della sede stradale si sono invece verificati in via Teresa Bandettini, sempre nella stessa zona, lungo il canale Piscilla.

La chiusura del viale Europa, con i new jersey sia lato Lucca sia lato San Concordio, ha da subito attirato l’attenzione di turisti e passanti e creato qualche difficoltà nella viabilità adiacente, cui hanno dovuto ricorrere anche i mezzi pesanti.