Viale Europa, cavalcavia riaperto. Verifiche tecniche su stabilità e sicurezza

Una chiusura programmata per verificare lo stato di salute del cavalcavia di viale Europa. E’ per questo che dalle 21 di ieri sera (24 settembre) e fino alle 5 di stanotte il ponte sulla ferrovia è rimasto chiuso al traffico. Si trattava di stabilire se ci fossero o meno criticità sulla struttura, su cui il Comune intende comunque intervenire con opere di manutenzione.

“Gli accertamenti svolti – spiega l’assessore alle strade Celestino Marchini -, rientrano nella serie di controlli che abbiamo avviato sui ponti del territorio comunale per stabilirne sicurezza e intervenire dove le verifiche rilevino problematiche di vario genere”.

Ora si attende l’esito degli accertamenti dei tecnici, ma nel frattempo il cavalcavia è stato riaperto. La chiusura è stata necessaria per consentire le prove di stabilità in sicurezza per il personale tecnico.