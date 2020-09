Coronavirus, quattro nuovi casi di contagio in provincia di Lucca

Sono solo 4 i nuovi positivi al Covid 19 in provincia di Lucca su 110 nuovi casi in Toscana. Questi i dati delle ultime 24 ore della Regione Toscana.

I nuovi casi sono stati riscontrati ad Altopascio, Coreglia e a Massarosa (2).

Degli ultimi casi 61 sono statri identificati in corso di tracciamento per sospetto diagnostico, altri 49 da attività di screening. I casi dall’inizio dell’emergenza diventano pertanto 14465. Di questi, 9981 (ovvero il 69 per cento) sono comunque persone già guarite – 9757 a tutti gli effetti, con doppio tampone negativo – mentre 1157 sono stati i deceduti, fra i quali l’ultimo è un 88enne di Massa Carrara. Complessivamente i malati sono al momento 3327, in aumento del 2 per cento. Solo in 108 sono però ricoverati in ospedale nei reparti Covid, tre in meno in rispetto a ieri (meno 2,7 per cento): ventiquattro di questi si trovano in terapia intensiva (stabili).

All’ospedale di Lucca sono 9 i ricoverati, di cui 3 dell’ambito territoriale di Lucca, 5 dell’ambito di Massa Carrara ed 1 residente fuori Asl.

Gli altri sono in quarantena a casa, poiché presentano sintomi lievi o sono addirittura asintomatici. I nuovi casi segnano un +0,8 per cento rispetto a ieri, i guariti crescono nell’ultimo giorno dello 0,4.

L’età media dei 110 casi odierni – 56 Asl Centro, 35 Nord Ovest e 18 Sud Est – è di 42 anni circa (il 15% ha meno di 20 anni, il 28% tra 20 e 39 anni, il 38% tra 40 e 59 anni, il 15% tra 60 e 79 anni, il 4% ha 80 anni o più) e, per quanto riguarda gli stati clinici, il 65% è risultato asintomatico e il 20% pauci-sintomatico. Quattro casi sono ricollegabili a rientri dall’estero. Il 41% della casistica è un contatto collegato a un precedente caso.

In base alla provincia di residenza o domicilio da febbraio ad oggi sono 4210 i casi complessivamente segnalati a Firenze (42 in più rispetto a ieri), 855 a Prato (9 in più), 1009 a Pistoia (5 in più), 1519 a Massa (12 in più), 1788 a Lucca (4 in più), 1.492 a Pisa (14 in più), 709 a Livorno (5 in più), 1.136 ad Arezzo (10 in più), 606 a Siena (4 in più), 595 a Grosseto (5 in più). Sono 546 i casi positivi notificati in Toscana di residenti in altre regioni.

Se 3219 sono le persone positive in isolamento a casa (69 in più rispetto a ieri, più 2,2%), altre 6342 (aumentate di 442 unità nelle ultime ventiquattro, più 7,5%) sono le persone, anch’esse isolate, in sorveglianza attiva perché hanno avuto contatti con persone contagiate (Asl Centro 2095, Nord Ovest 3395, Sud Est 852).

Delle 9981 persone guarite (43 in più rispetto a ieri, più 0,4%), 224 lo sono clinicamente (stabili rispetto a ieri), divenute cioè asintomatiche dopo aver presentato manifestazioni cliniche associate all’infezione, mentre 9757 (43 in più rispetto a ieri, più 0,4%) sono guarite a tutti gli effetti, le cosiddette guarigioni virali, con doppio tampone negativo.