Covid nelle scuole: due casi a Viareggio e Massarosa

Nuovi casi di positività al coronavirus a scuola, stavolta toccano il territorio della Versilia.

Secondo quanto comunicato dalla Asl Toscana Nord Ovest, infatti, sono due i nuovi studenti positivi al Covid, con provvedimenti di quarantena per le due classi interessate: uno all’istituto superiore Carlo Piaggia di Viareggio ed uno alla scuola media Puccini di Massarosa.

Per tutti questi casi, oltre alla quarantena per le classi e gli insegnanti è stata avviata l’indagine epidemiologica per l’individuazione dei contatti stretti.