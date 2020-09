Furgone contro scooter in viale Luporini: un ferito

Ancora un incidente, questa mattina (26 settembre) poco prima delle 9, sul viale Luporini a Sant’Anna. Per cause al vaglio della polizia municipale si sono scontrati un furgone e uno scooter.

Ad avere la peggio l’uomo sul motorino che è stato codificato in rosso per la dinamica del sinistro ma poi è arrivato al pronto soccorso dell’ospedale San Luca con un codice minore e non in condizioni gravi.

Torna, però, la polemica sulla pericolosità dell’arteria stradale, spesso teatro di incidenti anche gravi. Motivo per cui è fra le strade selezionate per l’installazione dei nuovi box per autovelox, che dovrebbero servire come deterrenti contro l’alta velocità.