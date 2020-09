Covid, altri due studenti positivi al Vallisneri e all’Isi Castelnuovo

Ancora due studenti positivi nello screening del coronavirus nelle scuole. Uno è del liceo Vallisneri di Lucca, l’altro dell’Isi di Castelnuovo.

Sono casi emersi nelle ultime ore e, attraverso i referenti Covid delle scuole, le famiglie dei compagni di classe dei due ragazzi sono già state avvertite della sospensione delle attività didattiche in quelle specifiche classi e dell’avvio delle quarantene in attesa dei tamponi per i compagni di classe, gli insegnanti ed, eventualmente, per i collaboratori scolastici.

Per entrambi, inoltre, è stata avviata l’indagine epidemiologica per individuare i contatti stretti da sottoporre a test e da mantenere in isolamento per i canonici 14 giorni.