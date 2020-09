Musica a tutto volume e centinaia di persone ammassare in un capannone industriale abbandonato alla periferia di Altopascio. Il tutto in barba alle regole anti contagio per evitare la diffusione del Covid-19 e anche alle minime regole di igiene.

È in corso da questa notte nei capannoni dell’ex colorificio Cover di Altopascio un rave party, una festa non autorizzata in un locale occupato, cui stanno partecipando un gran numero di persone provenienti da tutta la Toscana. Fin da quando si è diffusa la notizia sul posto sono arrivate le pattuglie della polizia municipale, i carabinieri e la polizia. Sul posto si è recato anche il sindaco di Altopascio, Sara D’Ambrosio.

Il gran numero di persone presenti ha per ora consigliato di evitare qualsiasi tipo di intervento, se non quelli di controllo affinché la situazione non degeneri. Ma non sono mancati momenti di tensione oltre che scene di degrado di vario tipo. Nei dintorni del capannone le strade sono state invase dalle auto dei partecipanti al rave: da via di Sibolla a via dei Sandroni i ‘segni’ dell’arrivo di una folla di gente ci sono tutti.

L’evoluzione della situazione, comunque, viene attentamente monitorata.