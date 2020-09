Rapina in gioielleria a Porcari all’orario di chiusura: tre donne rinchiuse nel bagno

Rapina nella serata di oggi (28 settembre) in una gioelleria di via Diaccio a Porcari, alle spalle del noto negozio di abbigliamento Vitalina.

Il colpo è stato portato a termine da almeno due persone che, parzialmente travisate, sono entrate nel negozio e, con la minaccia, hanno chiuso le persone presenti nel negozio, tre donne, nel bagno prima di portare via quanta più merce di valore possibile dal locale fra quella esposta. Forse all’esterno del negozio c’era qualcuno ad attendere per una fuga più rapida.

Nel locale, un laboratorio che lavora merce per conto terzi e non aperto alla vendita diretta, i malviventi si sono presentati e sono andati a colpo sicuro, neutralizzando le persone presenti e poi puntando l’attenzione verso la cassaforte. Dopo essersi fatti portare le chiavi gli stessi hanno chiuso le donne in bagno ed hanno agito indisturbati, portando via tutto l’oro che era presente nel locale e anche qualche altro oggetto di valore, anche se di bigiotteria.

Le donne rinchiuse in bagno sono poi riuscite, intorno alle 21,30, a chiamare i soccorsi e sul posto è anche arrivata un’ambulanza, ma per nessuna delle tre c’è stato bisogno di un intervento sanitario.

Sull’episodio indagano i carabinieri, giunti sul posto per i rilievi del caso e per visionare eventuali telecamere di videosorveglianza presenti in zona in grado di dare utili indizi per l’identificazione dei responsabili del colpo.