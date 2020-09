Coronavirus, a Coreglia tre casi a Vitiana e uno a Ghivizzano

Coronavirus, il bilancio del Comune di Coreglia. A farlo è il neosindaco Marco Remaschi, a pochi giorni dalla sua elezione e in attesa dell’insediamento di sabato.

“I dati degli ultimi giorni – scrive Remaschi .- ci dicono che ci sono 4 nuove persone positive, 3 a Vitiana (si tratta di tre ragazze straniere, la cui positività è stata accertata nel fine settimana) e 1 a Ghivizzano (emerso ieri). Sono a casa in quarantena obbligatoria: a loro mandiamo un grande in bocca al lupo. L’Asl ha già effettuato il tracciamento di tutti i contatti diretti collegati a queste persone, così da procedere con l’isolamento fiduciario e con il tampone”.

“Come sappiamo – commenta Remaschi – la fase che stiamo vivendo è quella più delicata, perché richiede la massima responsabilità per convivere con il Covid in modo intelligente, senza vanificare gli sforzi e i sacrifici fatti fino a qui: è questa l’unica strada per andare avanti in questa nuova normalità osservando le regole e rispettando noi stessi e, soprattutto, chi ci circonda”.