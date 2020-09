Marito e moglie muoiono a due ore l’uno dall’altra

Moglie e marito muoiono a distanza di poche ore di distanza uno dall’altra. Uniti nella vita e nella morte: è accaduto a Borgo a Mozzano, dove stamattina (30 settembre) Alfa Puccini, di 94 anni e ospite della Rsa convento di San Francesco, è deceduta dopo una lunga malattia.

Un dolore troppo forte per marito Romolo Rossi, un ex pastore, che dopo poche ore è stato colpito da un infarto. Romolo aveva assistito fino in fondo la moglie, insieme al figlio Egidio, a cui vanno le condoglianze della Misericordia di Borgo a Mozzano, della comunità di Dezza e di tutto il comune di Borgo.