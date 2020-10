Coronavirus, nuova classe in quarantena a Ghivizzano

C’è un secondo caso positivo nelle scuole di Coreglia Antelminelli: dopo l’alunno di ieri di Piano di Coreglia, oggi (1 ottobre) è emerso un nuovo caso alla scuola elementare di Ghivizzano. Anche qui è stata messa in quarantena la classe del bambino, così come tutte le altre persone direttamente collegate, e sono state attivate le procedure di sanificazione degli ambienti.

Oltre a questo, inoltre, oggi ci sono altri tre cittadini positivi al Covid-19, tutti a casa: due di Ghivizzano e uno di Coreglia. “Rivolgo un grande in bocca al lupo a ognuna di queste persone con l’auspicio che tutto passi al più presto – spiega il sindaco, Marco Remaschi – Non appena sono stato informato dal dipartimento igiene e prevenzione dell’Asl abbiamo attivato le procedure necessarie per contenere la diffusione del contagio. È importante dire che i nuovi positivi sono collegati a casi di positività già accertati nei giorni scorsi e, in alcuni casi, appartengono allo stesso nucleo familiare”.

“Per quanto riguarda la scuola elementare di Ghivizzano – dice ancora Remaschi – così come deciso per quella di Piano di Coreglia, abbiamo scelto di rinviare l’inizio della mensa al 19 ottobre. Stiamo gestendo la situazione con il massimo della responsabilità: è opportuno che ogni persona sappia che la fase che stiamo vivendo è quella più delicata, perché dobbiamo convivere col Covid-19 e per farlo dobbiamo mettere in campo serietà, intelligenza, buon senso. So che i cittadini di Coreglia sono persone rispettose delle regole: è importante continuare a farlo, avendo come obiettivo primario la salvaguardia della comunità e la messa in sicurezza di chi è più fragile”.