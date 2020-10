Investito ed impaurito fugge nel condotto. Volontari e vigili del fuoco impegnati per ore nel soccorso di un gatto.

È stato un lungo pomeriggio quello di ieri (30 settembre) nel quale, dopo un’accorata segnalazione di un cittadino al Comune di Borgo a Mozzano, è stata subito interpellata l’associazione PiccoleCucce, che grazie alle volontarie locali si è recata sul posto e si è subito relazionata con i vigili del fuoco, i quali, dopo aver completato gli interventi già in corso, sono arrivati a Diecimo ben coordinati e senza timore, portando a termine il salvataggio.

Adesso l’animale, gatto randagio investito e visibilmente ferito che terrorizzato è scappato nelle condutture, è ricoverato in clinica per le cure, dove è condotto in serata dal personale del rifugio Valdiflora di Pescia.

“Tutti, senza fermento né clamore – dicono dall’associazione Piccole Cucce – hanno vestito la loro divisa: i cittadini, i volontari, gli operatori e i vigili del fuoco, determinanti nella cattura che hanno eseguito con tecnica, emozione e cuore. Un plauso ed un ringraziamento a chi, sempre in prima linea, si impegna anche a favore dei nostri piccoli amici”.

L’associazione PiccoleCucce, attiva sul territorio da 15 anni (compleanno festeggiato da pochi giorni), opera per la tutela ed il sostegno agli animali più bisognosi e spesso viene coinvolta in segnalazioni e recuperi complessi e difficoltosi grazie alla solida rete di volontari.