Positivo al coronavirus un dipendente comunale di Gallicano

Coronavirus, positivo un dipendente del Comune di Gallicano. Lo comunica il sindaco, David Saisi.

“Ci è stato comunicato questa mattina – dice – un caso di positività al Covid-19 fra i nostri dipendenti comunali. La persona, che non risiede nel comune di Gallicano, ha lavorato in Comune fino a venerdì 25 settembre. In questo momento per fortuna sta abbastanza bene e speriamo guarisca presto”.

“A titolo precauzionale – spiega Saisi – in attesa delle disposizioni dell’Asl, abbiamo chiuso una parte degli uffici e procederemo con la sanificazione degli stessi. Fra i nostri cittadini, sono diverse le persone in attesa del risultato del tampone ed altrettante in isolamento fiduciario. Continuiamo a rispettare le norme che ormai conosciamo a memoria in particolar modo se entriamo in contatto con soggetti fragili”.