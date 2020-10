Coronavirus, due nuovi casi nel comune di Borgo a Mozzano

Continuano ad aumentare i casi di coronavirus in Valle del Serchio. Oggi (2 ottobre) si sono registrati due nuovi casi nel comune di Borgo a Mozzano.

Ad aggiornare i cittadini è il sindaco Patrizio Andreuccetti: “Il Covid purtroppo è tornato anche nel nostro comune – esordisce il primo cittadino -. Abbiamo due nuovi casi di positività nel paese di Piano della Rocca. Il primo augurio è che le persone contagiate possano guarire il primo possibile e possano stare bene. Sono due casi collegati ad altri casi di positività in Valle del Serchio, il segnale è che dobbiamo sempre di più stare attenti. Il virus è tornato, bisogna essere responsabili. Attraverso comportamenti corretti si può vivere nel miglior odo possibile questa frase”.

“Non mi avventuro in valutazioni sulla forza del virus – prosegue il sindaco -, so solo che diventa importante contenere i contagi. Il virus non deve raggiungere i soggetti più fragili e deboli, dobbiamo stare attenti. Il mio messaggio soprattutto va verso i giovani, serve senso di responsabilità. Contenere il virus è fondamentale per la salvaguardia della salute e dell’economia. Ringrazio di cuore tutti gli operatori ella sanità, che stanno continuando a fare un lavoro incredibile. L’invito che rivolgo a tutti è quello di fare il vaccino per l’influenza“.

“Anche per quanto riguarda le feste provate serve grande attenzione – conclude Andreuccetti -, non dobbiamo pensare che nel privato si possa fare tutto. Il rischio p che il virus torni a circolare con maggior forza. Viviamo la nostra libertà con attenzione e serietà”.