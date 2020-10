Altri due bambini positivi, classi in quarantena a Montecarlo e Altopascio

Altri due bambini positivi al coronavirus in due scuole della Piana e altre due classi finiscono in quarantena. Il primo caso si è registrato alla scuola elementare di Montecarlo e, come conseguenza, l’intera classe e gli insegnanti sono stati messi in quarantena e saranno sottoposti a tampone.

“La situazione – spiega il Comune in una nota – è stata tracciata dalle autorità sanitarie competenti, è stato prontamente informato il dirigente scolastico e sono state dettate le misure da porre in atto in base ai protocolli vigenti materia. La situazione è costantemente monitorata. Si raccomanda di continuare ad osservare le misure precauzionali di distanziamento sociale, l’utilizzo delle mascherine, il lavaggio e l’igienizzazione delle mani, evitando gli assembramenti nei luoghi pubblici e privati”.

Un altro contagio è stato individuato all’istituto comprensivo di Altopascio, dove è scattata la quarantena dei compagni e degli insegnanti della classe frequentata dall’alunno.