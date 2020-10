Un bimbo positivo al Covid19 alla scuola dell’infanzia di Fornoli

Un nuovo positivo al coronavirus tra le scuole della Valle del Serchio. Dopo il caso di Covid di un insegnante della scuola d’infanzia di Fornoli, la sezione A della stessa scuola ha registrato un bimbo positivo con bassa carica virale. La sezione è chiusa e tutti i bambini sono in isolamento fiduciario.

“La sezione A della scuola dell’infanzia di Fornoli è chiusa temporaneamente, fino a nuova comunicazione – informa il Comune -. I bambini della sezione A sono stati posti in isolamento fiduciario poiché un bambino della suddetta sezione è risultato positivo al Covid-19 (a bassa carica virale). In accordo con il servizio di igiene pubblica, i compagni di classe del bambino sono stati posti in isolamento fiduciario fino a nuova comunicazione. Il provvedimento è valido solamente per i bambini”.

“L’isolamento fiduciario durerà fino a nuova comunicazione dell’Asl. Le famiglie dei bambini interessati dal provvedimento sono state già avvisate dal dirigente scolastico; la situazione è costantemente monitorata dal responsabile Ufs igiene pubblica della zona Piana di Lucca e Valle del Serchio. Invitiamo la popolazione – conclude l’amministrazione – a continuare a rispettare tutti i protocolli che ormai abbiamo imparato a conoscere: utilizzo della mascherina, lavaggio frequente delle mani e distanziamento sociale“.