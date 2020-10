Accoltellato dopo la lite per il cane in un locale. L’aggressore disarmato dai clienti

Lo ha accoltellato per una lite scoppiata per un cane troppo bagnato a causa della pioggia e fatto entrare nel locale. Quando un 39enne lucchese, cliente del bar Il Bocconcino di via Cesare Viviani a Monte San Quirico glielo ha fatto notare, e ha protestato perché aveva bagnato le gambe di una donna appoggiata al bancone, l’altro, un 56enne, anche lui di Lucca e in preda ai fumi dell’alcol, non ci ha visto più: ha sfoderato dalle tasche un coltello e ha colpito l’altro all’inguine.

Sono stati momenti di paura questa sera (4 ottobre) nel locale: gli altri clienti che avevano assistito alla scena, attorno alle 19,20, sono intervenuti riuscendo ad atterrare l’accoltellatore e a disarmarlo. Anche lui ne è uscito malconcio, con un trauma al setto nasale e alcuni ematomi. E’ stato trasferito al pronto soccorso insieme alla vittima, le cui condizioni sono ben più serie: i medici lo stanno medicando e lo stanno sottoponendo agli accertamenti del caso per capire se il fendente abbia lesionato l’arteria femorale (cosa che fortunatamente non sembrerebbe).

Sull’episodio piuttosto movimentato sta indagando la polizia, che attende il referto per assumere provvedimenti nei confronti dell’aggressore, sentito il magistrato di turno. Le condizioni di nessuno dei due, comunque, appaiono gravissime.

A dare l’allarme al 118 sono stati gli avventori del locale. Una prima ambulanza ha prestato i soccorsi all’accoltellato, trasferendolo d’urgenza al pronto soccorso del San Luca. Successivamente, è stata richiesta un’altra ambulanza che si è occupata dell’aggressore, trasferendo anche lui all’ospedale mentre sul posto sopraggiungevano anche le volanti.