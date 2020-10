Peggiorano le condizioni meteo sulla Toscana e in particolare sulla provincia di Lucca.

La Regione Toscana ha emesso un’allerta di codice arancio, valido dalle 18 di oggi (4 ottobre) alle 6 di domani (5 ottobre) per rischio idrogeologico sul reticolo minore e temporali in tutte le zone della provincia di Lucca (Serchio-Garfagnana-Lima; Serchio-Lucca; Serchio-Costa e Versilia).

Le previsioni del Centro funzionale della Regione parlano di cielo irregolarmente nuvoloso nella prima parte della giornata di oggi, con precipitazioni sparse in Appennino. Il peggioramento è atteso nel tardo pomeriggio e sera, partendo dalle zone costiere, con precipitazioni diffuse, associate a temporali sparsi. Il vento è di Libeccio e ha intensità moderata, in rotazione a sud dal pomerggio-sera. Le temperature massime registreranno un lieve aumento e i mari saranno, in prevalenza, molto mossi.