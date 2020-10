Nuovo caso di coronavirus a Gallicano

C’è un nuovo caso positivo di coronavirus a Gallicano. A darne notizia è il sindaco David Saisi.

Si tratta di una persona che era a casa già da qualche giorno, in isolamento insieme a tutta la sua famiglia. Negli ultimi giorni sono in aumento i contagi in tutta la Valle del Serchio.

Ieri erano stati 9 quelli comunicati dal bollettino ufficiale dell’Asl.