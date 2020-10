Trova una banconota da 50 euro nel bar e la consegna alla cassa

In tempi difficili come questo, un bel gesto come quello accaduto ieri a Lucca rincuora.

Un uomo ha trovato 50 euro davanti alla cassa del bar Nelli sul viale Europa e li ha consegnati al personale perché venissero restituiti al legittimo proprietario.

Non soddisfatto del gesto, ha pubblicato anche un post sul gruppo Facebook Sei lucchese se perché lo sbadato possessore del denaro potesse essere avvertito.

“La banconota – racconta – era chiaramente caduta ad un cliente perché si trovava al di là del vetro di protezione del banco. Ho consegnato i 50 euro all’addetto alla cassa, il quale le ha inserite nel registratore. Se qualcuno legge e si accorge di aver perso questi soldi, può andare a richiederli. Avranno sicuramente le telecamere e potrà dimostrarlo”.