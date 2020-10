Altri sette studenti positivi nelle scuole della provincia di Lucca

Ancora studenti positivi nelle scuole. Nelle ultime ore ne sono stati individuati dall’Asl sia in istituti comprensivi che alle superiori a Lucca e in Valle del Serchio.

Un nuovo caso di positività si è registrato all’Isi Garfagnana di Castelnuovo: è stato contagiato un alunno di una classe terza. Al comprensivo di Altopascio risulta un altro contagio, un bambino di 8 anni.

Un tampone positivo anche al comprensivo di Montecarlo e all’Isi Giorgi di Lucca. Positivo anche uno studente dell’Itc Carrara di Lucca.

In Versilia sono stati individuati due casi, uno alla primaria Santa Marta e l’altro all’Isi Piaggia di Viareggio. Entrambi i casi fanno parte di classe già messe in quarantena in precedenza.