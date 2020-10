Covid19, nuovo caso a Borgo. Andreuccetti: “Dobbiamo stare attenti, niente va sottovalutato”

Continuano a salire i nuovi casi di coronavirus in Valle del Serchio. Oggi (5 ottobre) si è registrato un nuovo caso nel comune di Borgo a Mozzano, nella frazione di Anchiano. Che va a sommarsi a quelli indicati nel bollettino giornaliero dell’Asl.

“Purtroppo anche a Borgo a Mozzano abbiamo un nuovo caso di positività al virus – annuncia il sindaco -. È una persona residente nel paese di Anchiano che si aggiunge alle due persone che avevano già il virus. Nel nostro Comune, quindi, abbiamo tre persone positive. L’augurio è che queste persone tornino negative il prima possibile. La situazione è modificata rispetto ad alcune settimana fa: in Valle del Serchio ci sono molti più casi, così come in Provincia e in tutta Italia”.

“La forza del virus non è cambiata nei confronti delle persone con patologie pregresse ed età avanzata prosegue il primo cittadino -. Dobbiamo stare attenti e niente va sottovalutato. Si sta parlando in queste ore di misure inasprite per cercare di bloccare la diffusione del contagio. Dobbiamo avere chiaro che stare attenti conta e può fare la differenza. Il nostro paese non si può permettere un nuovo lockdown, per questo è determinante rispettare le regole”.

“Compriamo nei nostri negozi – l’appello del sindaco -, diamo una mano ai nostri commercianti. Andiamoci con la mascherina e disinfettiamoci le mani. Impegniamoci in questo senso.