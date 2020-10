Sono stati fermati in autostrada con 858 grammi di marijuana.

Questa la scoperta fatta dagli agenti della sottosezione della polizia stradale di Viareggio che, nel pomeriggio di ieri (4 ottobre), ha portato all’arresto di una persona e alla denuncia di un’altra.

A finire in manette è stato A.A., un trentenne massese che viaggiava in A12 assieme ad una ragazza di 23 anni, V.K., nata in Ucraina ma residente a Viareggio.

I due sono stati notati dagli agenti mentre percorrevano l’autostrada a bordo di una Volkswagen Golf, nel tratto compreso tra i caselli di Versilia e Viareggio, in direzione sud e sono stati fermati all’area di servizio di Versilia Ovest.

Durante il controllo hanno mostrato agitazione, e ciò ha insospettito i poliziotti che hanno perquisito il veicolo rinvenendo alcune bustine di marijuana e un chilo di sostanza stupefacente che lo stesso dichiarava essere canapa legale. Inoltre il conducente ha detto di essere un consumatore abituale e di avere una serra a Viareggio dove appunto coltivava canapa legale. Dopo aver controllato la serra, i poliziotti hanno proceduto a perquisire l’abitazione del conducente a Massa e a quel punto sono saltati fuori altri 858 grammi di marijuana, già confezionati in involucri.

Per il giovane sono scattate le manette ed il sequestro dello stupefacente, in attesa dell’udienza per direttissima al tribunale di Massa prevista per stamattina.