Coronavirus nelle scuole, cinque casi in Valle del Serchio. Positivi anche un’insegnante e uno studente del Vallisneri

Nuovi contagi da coronavirus nelle scuole nell’ambito territoriale di Lucca. Cinque studenti sono risultati positivi al Covid, di cui tre “a bassa carica virale”.

Queste le scuole interessate, per le quali la struttura di igiene e sanità pubblica – in collaborazione con le direzioni scolastiche – sta comunicando in queste ore i provvedimenti di quarantena o la necessità di isolamento fiduciario: Isi Barga (positiva una studentessa del 2002); Isi Garfagnana (positiva una studentessa del 2004); scuola Itt dell’Isi Garfagnana (positivo a bassa carica uno studente del 2005); scuola primaria 3 Pieve Fosciana – istituto comprensivo di Castiglione Garfagnana (positivo a bassa carica un bambino del 2012); liceo di Barga (positivo a bassa carica uno studente del 2005).

Due i casi di positività individuati negli ambiti scolastici della Versilia invece: individuato un caso di positività in un insegnante dell’istituto comprensivo Darsena di Viareggio; positiva una ragazza (residente in Versilia) che frequenta una classe terza al liceo scientifico statale Vallisneri di Lucca. Anche in questo caso sono in corso le rispettive indagini epidemiologiche per individuare gli eventuali contatti stretti da porre in quarantena.