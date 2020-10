Due autovelox sulle strade provinciali, ma si attende il Consiglio di Stato

“Potenzieremo i controlli sul territorio da parte della polizia provinciale, in particolare sulle due strade di competenza (provinciale 2 Lodovica e provinciale 25 del Morianese, ndr) dove la Provincia di Lucca installerà due autovelox per garantire il rispetto dei limiti di velocità e le norme di sicurezza del codice della strada”. Lo annuncia il consigliere provinciale con delega alla viabilità nel Comune di Lucca Andrea Bonfanti, a seguito dello slittamento del posizionamento degli apparecchi rilevatori di velocità causato da un contenzioso legale apertosi dopo il ricorso della ditta arrivata seconda nella gara d’appalto indetta dall’ente di Palazzo Ducale.

La gara per l’aggiudicazione del servizio si è conclusa, infatti, con l’aggiudicazione alla Rti Municipia SpA/Servicenet 21 Srl che ha utilizzato il cosiddetto avvalimento: uno strumento giuridico previsto dal codice degli appalti che consente ad un operatore economico che non ha i requisiti per partecipare, di acquisirli tramite un soggetto terzo. Il meccanismo, controverso e spesso al centro di contenzioso, è stato contestato dalla ditta seconda classificata (Rti Megasp Srl/Ge.Fi.L. /Velocar Srl) che ha ottenuto una sentenza a proprio favore dal Tar Toscana. La questione è giunta sui tavoli del Consiglio di Stato che, sospendendo il pronunciamento del Tar, ha escluso di poter emettere una sentenza semplificata in tempi brevi poiché dovranno essere approfonditi vari aspetti giuridici.

“Ci auguriamo – dichiara il consigliere Bonfanti – che la sentenza del Consiglio di Stato arrivi in tempi ragionevoli perché gli autovelox sono un utile strumento di dissuasione che non deve essere visto come mero ‘veicolo’ per fare cassa, del resto si tratta soltanto di due apparecchi su oltre 600 chilometri di strade provinciali. Ma rappresentano un aiuto per gli stessi automobilisti e gli autotrasportatori che quotidianamente percorrono le nostre arterie. La sicurezza stradale è un elemento imprescindibile che va perseguito in tutti i modi: ed è per questo, appunto, che abbiamo incrementato gli interventi per la manutenzione ordinaria e straordinaria delle strade e potenzieremo anche il servizio di pattugliamento della polizia provinciale che, nei prossimi mesi, a seguito dei concorsi pubblici previsti dall’ente incrementerà il proprio organico”.