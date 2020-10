Grosso albero si abbatte sulla provinciale di Arni a Levigliani: strada chiusa al transito

È momentaneamente chiusa al transito in entrambi i sensi di marcia la strada provinciale numero 10 di Arni dove una grossa pianta si è abbattuta sulla carreggiata, fortunatamente senza produrre danni a persone o cose. L’interruzione è al chilometro 6,5 per Arni, in località Levigliani.

La Provincia di Lucca è subito intervenuta sul posto con i propri tecnici e gli addetti stradali; sono in corso i lavori per rimuovere la pianta contemporaneamente alle verifiche sulle altre piante del versante montuoso interessato.