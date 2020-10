Coronavirus a scuola, contagiata una studentessa del linguistico di Barga

Nuovo caso di contagio a scuola in Valle del Serchio.

Al liceo linguistico di Barga è stato individuato un caso di positività in una studentessa del 2002. È ancora in corso, in questo caso, l’indagine epidemiologica.

In Versilia, a seguito dell’individuazione di un caso di positività (del 2006) è stata posta in quarantena una classe prima del liceo statale Carducci di Viareggio. Anche in questo caso al momento è ancora in corso l’indagine epidemiologica.