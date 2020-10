Coronavirus, tre nuovi casi a Gallicano: una è una donna incinta

Tre nuovi contagiati da coronavirus nel territorio del comune di Gallicano. Ad annunciarlo, fin dalla mattina e in un bilancio quotidiano è stato il sindaco, David Saisi.

“È un momento – spiega il sindaco – in cui virus e contagi hanno ripreso forza anche se per fortuna i sintomi sembrano limitati rispetto alle situazioni di marzo e aprile. Di questi tre casi, un uomo e due donne, uno è completamente asintomatico, una è sintomatica con febbre nei giorni passati ma in fase di guarigione. Una terza donna ha pochi sintomi ma è in attesa di un bambino”

“L’età media dei contagiati – spiega il primo cittadino – è decisamente più bassa e gli effetti sono minori rispetto alle persone di una certa età colpite fra marzo e aprile. Per questo è importante che reagiamo in maniera corretta e calma senza farci prendere dal panico”.

Il sindaco ha anche ricordato le nuove regole per la scuola del paese: “Ci sono – dice – aree dedicate per le singole classi e bisogna aspettare il turno con la mascherina all’interno di quello spazio per entrare. La strada di accesso alla scuola è stata chiusa proprio per agevolare le famiglie a raggiungere lo spazio dedicato all’ingresso”.