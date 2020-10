Rendere cardioprotette le strade di Lucca e Viareggio, facendo diventare ancora più prezioso il servizio che la polizia svolge sul territorio. È questo l’obiettivo del progetto promosso dalla questura di Lucca che ha trovato una spalla ideale nell’azienda Sinergest.

La software house lucchese ha acquistato due defibrillatori portatili che saranno installati su altrettante volanti: una in servizio nel capoluogo e l’altra a Viareggio.

La cerimonia di consegna è avvenuta questa mattina (7 ottobre) negli uffici di viale Cavour alla presenza del questore Alessandra Faranda Cordella e della dottoressa Allegra Cammi, dirigente dell’ufficio sanitario provinciale della polizia. La Sinergest, rappresentata dall’amministratore delegato Marco Vannucchi, ha consegnato i due apparecchi che saranno posizionati sulle vetture della sezione volanti. Si tratta dei primi due Dae portatili che la questura destina alle “pantere” impegnate giornalmente nelle attività di prevenzione e controllo del territorio.

Il progetto, ideato e promosso dalla dottoressa Cammi con la supervisione del questore Faranda Cordella, mira a dotare dell’attrezzatura necessaria e della formazione adeguata il personale della polizia, con lo scopo di affrontare eventuali casi di emergenza cardiaca in strada e potere intervenire in luoghi e in circostanze critiche.

Già dal 2018 l’ufficio sanitario della questura di Lucca ha istruttori propri che si occupano della formazione dgli operatori di polizia all’uso del Dae. Attualmente sono 191 i poliziotti in grado di utilizzarlo correttamente. Grazie all’acquisizione dei defibrillatori, quindi, la questura di Lucca proseguirà nella formazione di ulteriori operatori per rendere più capillare sul territorio la presenza di tale fondamentale presidio sanitario.