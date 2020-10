Raid di furti nelle auto in sosta in Pizzorna

Una brutta sorpresa questa mattina (7 ottobre) per i tanti che amano fare una passeggiata in cerca di funghi autunnali in Pizzorna.

Un vero e proprio raid di furti, infatti, ha interessato le auto in sosta prima dell’inizio nei sentieri dei boschi dell’altipiano.

I malviventi, approfittando dell’assenza degli occupanti delle auto, forse in attesa che questi iniziassero il loro cammino per agire indisturbati, hanno forzato le portiere delle vetture o sfondato i finestrini portando via tutto quanto potenzialmente di valore era all’interno delle stesse: borse, cellulari, bancomati e carte di credito e persino generi alimentari.

Ai malcapitati derubati non è restato altro che recarsi a fare denuncia alla stazione dei carabinieri.