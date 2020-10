Mattinata movimentata e traffico ferroviario a lungo bloccato per la presenza, verso l’ora di pranzo, intorno alle 13, di una persona che camminava sui binari della ferrovia nelle vicinanze del passaggio a livello di Pieve San Paolo.

Una situazione di pericolo che ha reso necessario l’intervento sul posto della polizia. Dell’uomo, però, avvistato lungo la linea non c’era nessuna traccia.

Nonostante questo per le operazioni di verifica la circolazione da e verso Firenze è rimasta a lungo bloccata causando disagi e ritardi per il traffico ferroviario. Problemi anche alla circolazione stradale, visto che il passaggio a livello di Pieve San Paolo, davanti al quale si è fermato il treno, è rimasto chiuso per ore.

Dalle 14,35 sulla linea Viareggio – Firenze, il traffico ferroviario, precedentemente sospeso tra Lucca e Tassignano “per la presenza di persone non autorizzate in prossimità dei binari”, come annuncia Rfi, è tornato regolare dopo l’intervento delle forze dell’ordine.

Si sono registrati rallentamenti fino a 140 minuti per tre regionali e sei regionali sono stati limitati nella loro percorrenza