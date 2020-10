Coronavirus, due nuovi casi nelle scuole di Forte dei Marmi e Massarosa

Doppio caso di positività nelle scuole di coronavirus. Questo il bilancio giornaliero dell’Asl Toscana Nord Ovest.

Un caso si riferisce a una classe prima del liceo scientifico di Forte dei Marmi che è stata messa in quarantena. Individuato un caso di positività anche in una sezione dell’asilo nido Il girotondo di Pian di Mommio. Anche questa sezione è stata messa in quarantena.