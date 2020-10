Cade dalla moto, grave centauro

E’ caduto dalla moto in via dell’Abetone a Bagni di Lucca. Un motociclista è finito in ospedale con il codice rosso. L’incidente si è verificato, per cause che sono in corso di accertamento, attorno alle 12,30 di oggi (9 ottobre).

La centrale operativa del 118 ha inviato sul posto un’ambulanza: le condizioni del ferito sono apparse subito serie per la dinamica dell’incidente e la vittima è stata trasferita con il codice rosso al pronto soccorso del San Luca.