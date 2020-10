Due in manette dopo il furto su un’auto in sosta

Due ladri bloccati dopo il colpo su un’auto in sosta a Lucca. I due, di 38 e 47 anni, sono stati intercettati dai carabinieri della sezione radiomobile, mentre a bordo della loro auto tentavano la fuga, subito dopo aver trafugati alcuni capi d’abbigliamento e un portafogli, dall’interno di una autovettura in sosta in via per Sant’Alessio.

Le giustificazioni dei due complici non sono bastate a impedire ai militari di ricostruire l’accaduto e risalire alla vittima del reato a cui veniva restituito quanto asportato. Nei confronti dei 2 arrestati questa mattina, contestualmente all’udienza di convalida, sarà celebrato il processo con rito direttissimo.