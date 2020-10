Scontro tra tre auto al casello, due feriti

Scontro tra tre auto, all’uscita dal casello autostradale di Altopascio. L’incidente è avvenuto poco prima delle 19 di oggi (9 ottobre) per cause in corso di accertamento. Sono rimaste coinvolte tre vetture che sono andate a scontrarsi nei pressi della Conad.

La centrale operativa ha inviato sul posto tre ambulanze. Due le persone che sono rimaste ferite per fortuna non in gravi condizioni. Entrambi sono stati condotti al pronto soccorso del San Luca con il codice giallo.