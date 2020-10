Si è ribaltato con il camion ed è morto schiacciato all’interno delle lamiere. Non ce l’ha fatta l’autista del mezzo pesante che all’alba di stamani (9 ottobre) si è rovesciato mentre stava percorrendo la rampa dello svincolo della Bretella in uscita a Lucca est, sulla corsia in direzione di Firenze.

Per l’autista non c’è stato niente da fare: l’allarme è stato dato alle 6 del mattino e la centrale operativa del 118 ha inviato sul posto ambulanza e automedica ma per raggiungere il corpo dell’uomo, incastrato nell’abitacolo, è stato necessario l’intervento dei vigili del fuoco.

Foto 2 di 2



Le operazioni di soccorso sono state lunghe, a causa della dinamica dell’incidente in cui sembra non siano rimasti coinvolti altri veicoli. Sul posto, per gli accertamenti del caso, gli agenti della polizia stradale.

Disagi si sono registrati sul fronte della viabilità stradale, con lo svincolo chiuso al transito.