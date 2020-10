Spacca i finestrini delle auto in preda ad un raptus

Attimi di paura attorno alle 19 nei pressi del mercatino delle aste giudiziarie in viale San Concordio dove diversi passanti hanno segnalato un uomo intento a spaccare i finestrini delle auto parcheggiate per strada.

Le volanti intervenute sono riuscite a rintracciare l’uomo, un italiano di 75 anni residente in zona, a lo hanno accompagnato in ufficio per approfondimenti. Dai primi accertamenti sembrerebbe abbia compiuto il gesto in preda ad un raptus di nervosismo: tutte le persone danneggiate possono rivolgersi al 113 per presentare la relativa denuncia di danneggiamento. In un’auto è stato danneggiato il lunetto mentre ad altre sono stati staccati i tergicristalli.

L’uomo è stato ricoverato in ospedale: sarà denunciato per danneggiamento.