Covid, 4 nuovi casi a Camporgiano: c’è il primo ricovero in ospedale

Continua a salire la conta dei positivi al coronavirus in Valle del Serchio. A Camporgiano si registrano 4 nuovi casi ed il primo ricovero ospedaliero: come informa il sindaco Francesco Pifferi, al momento le condizioni della persona non destano preoccupazione.

“Tra il pomeriggio di ieri e stamattina ci sono stati comunicati 4 ulteriori casi di positività al Covid-19 – aggiorna il sindaco -. In particolare, i 3 odierni sono strettamente collegati ad un precedente contagiato e per tutti costoro e le loro reti relazionali sono state prontamente attivate le misure di prevenzione e protezione previste.

Dobbiamo purtroppo segnalare il primo ricovero ospedaliero, anche se le condizioni generali della persona interessata non destano al momento preoccupazione:a lei ed alla sua famiglia giungano vicinanza, affetto e l’augurio di una pronta guarigione”.

“Hanno dato, invece, esito negativo i due successivi tamponi di verifica eseguiti sull’ultimo caso di positività a bassa carica virale – prosegue il sindaco -. Anche alla luce degli oltre 150 contagiati delle ultime settimane in Valle del Serchio, è inutile ripetere che la situazione complessiva non va assolutamente sottovalutata e deve indurre in ciascuno di noi massima attenzione, senso di responsabilità e rispetto puntuale delle regole”.