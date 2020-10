Un anno di attesa per fare una mammografia

Ha richiesto un controllo di routine, per la prevenzione. Ma non si sarebbe aspettata di dover attendere tanto. Un anno per una mammografia al Campo di Marte. E’ l’appuntamento che si è vista assegnare una donna della Piana di Lucca che ha prenotato il check up attraverso il servizio Cup dell’Asl Toscana Nord Ovest.

La visita, infatti, le è stata prenotata per il 14 ottobre… del 2021, alle 9,40. Un errore? No: è la data che figura nel foglio di prenotazione che la donna ha postato anche sui social network.