Crolla un pezzo di cornicione in via Fillungo

Attimi di paura ma nessuna conseguenza in via Fillungo. Oggi pomeriggio (11 ottobre) nei pressi del civico 39 è crollato un pezzo di cornicione che si è sbriciolato in strada.

Al di sotto si trovano gli ingressi di alcuni negozi che per fortuna erano chiusi. Non c’erano nemmeno passanti al momento del cedimento, che avrebbe potuto avere conseguenze ben peggiori. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco che hanno effettuato le verifiche di stabilità del caso e hanno provveduto a transennare in via precauzionale l’area.

Il crollo potrebbe essere stato causato dalla pioggia delle ultime ore.