Bimbo positivo alla scuola primaria di Pieve S. Lorenzo: famiglia e compagni in isolamento

Un bambino della classe prima della scuola primaria di Pieve San Lorenzo, nel comune di Minucciano è risultato positivo al covid19, con una bassissima carica infettiva. Al momento, spiega il sindaco Nicola Poli, non è stato assunto nessun provvedimento di quarantena, in attesa dell’esito del tampone ripetuto sabato e atteso per oggi.

Al momento, come prassi, la famiglia del bambino, i compagni di scuola e il personale scolastico che con lui ha avuto contatti significativi sono in isolamento fiduciario.

“L’amministrazione comunale – spiega il sindaco – ha cautelativamente provveduto a far immediatamente eseguire una attenta sanificazione di tutti gli ambienti della scuola interessata e le attività didattiche, per il resto degli alunni frequentanti la scuola primaria e dell’infnaiza di Pieve San Lorenzo, proseguiranno regolarmente e in sicurezza”.