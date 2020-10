Covid19, 5 nuovi casi anche a Montecarlo

Anche a Montecarlo riprendono i contagi da coronavirus: i nuovi casi sono 5. A confermarlo l’amministrazione comunale.

“Era impensabile – spiega il sindaco Carrara in una nota – poter rimanere immuni in una situazione del genere, dove il virus si sta nuovamente diffondendo sull’intero territorio nazionale. Esprimo tutta la mia solidarietà e la vicinanza alle persone colpite ed alle loro famiglie; la Asl Toscana Nord-Ovest ha prontamente attivato i protocolli del caso e la situazione è monitorata. In attesa delle nuove disposizioni che saranno emanate con il Dpcm che dovrebbe essere approvato a brevissimo, la cosa più importante in questo momento è mantenere la calma e continuare a seguire le regole: osservare le misure precauzionali di distanziamento sociale, l’utilizzo delle mascherine, il lavaggio e l’igienizzazione delle mani, evitando gli assembramenti nei luoghi pubblici e privati”.