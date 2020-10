Coronavirus, contagiato un alunno della materna di Gallicano. Classe in quarantena

Nuovo caso di positività al coronavirus a Gallicano: si tratta di un bambino della scuola materna.

La comunicazione della positività al tampone è arrivata nella mattinata di oggi. Secondo i protocolli della Asl è stato quindi necessario mettere in quarantena i compagni di classe del piccolo: questa mattina i genitori sono stati contattati per andare a prendere i figli a scuola e far partire il periodo di isolamento previsto dalle norme per evitare la diffusione del contagio.

A comunicarlo è stato il sindaco del comune garfagnino, David Saisi.