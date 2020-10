Ragazza in bici investita da un’ambulanza davanti a Cortile degli Svizzeri

Tanta paura ma per fortuna alla fine è andata meglio di come sembrava. Un incidente intorno alle 13 di oggi ha visto coinvolta una ragazza in bicicletta davanti all’ingresso Cortile degli Svizzeri.

La giovane, secondo una dinamica tutta da verificare e al vaglio della polizia municipale è stata investita da un’ambulanza che transitava in zona ed è caduta violentemente per terra.

Il primo soccorso è arrivato proprio dal medico e dai sanitari che erano a bordo dell’ambulanza. La giovane è stata poi trasportata in codice giallo all’ospedale San Luca per le cure del caso ma le sue condizioni non sono apparse gravi.